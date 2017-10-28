Глава курдской автономии в Ираке отказался продлевать свои полномочия

Глава курдского автономного региона Ирака Масуд Барзани 28 октября отказался продлевать срок своих полномочий, сообщает Радио Свобода.

Барзани также передал в региональный парламент план распределения полномочий главы региона. Согласно документу, они распределятся между парламентом и правительством региона.

Парламент Иракского Курдистана решил на восемь месяцев перенести президентские и парламентские выборы, планируемые в автономном курдском регионе на севере Ирака на 1 ноября.

Центральная власть Ираке считает планы по проведению этих выборов незаконными. Решение о переносе выборов было принято после того, как избирательная комиссия 23 октября заявила, что политические партии не подали кандидатов на участие в голосовании.

В Иракском Курдистане 25 сентября состоялся референдум о независимости. По словам курдских властей, почти 93 процента участников поддержали отделение региона от Ирака. Явка составила более 72 процентов от всех избирателей.

Багдад отвергает требования иракских курдов о переговорах относительно будущего региона и требует аннулировать объявленные результаты референдума.

Иран и Турция опасаются нарастания сепаратистских настроений среди местных курдов и резко раскритиковали референдум о независимости Иракского Курдистана. С критическими заявлениями о непризнании референдума выступили и западные союзники Багдада и ООН.

Более тридцати миллионов курдов живут на прилегающих территориях современных Турции, Ирака, Ирана, Сирии и других стран. Курды имеют автономию на севере современного Ирака, известную как «Иракский Курдистан».