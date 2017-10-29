В бюджет аннексированного Крыма поступило более 100 миллионов рублей (около 46,2 миллиона гривен – КР) от уплаты крымчанами транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства финансов Крыма.

«На 1 октября этого года поступило уже 100 миллионов рублей от уплаты транспортного налога. Годовой план выполнен на 36%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли в 2,5 раза», – сказала российский глава минфина Крыма Ирина Кивико.

Чиновник добавила, что транспортный налог необходимо уплатить до 1 декабря.

Налоговые уведомления об уплате российского транспортного налога поступили в отделения связи по Крыму в июле. Уведомления на уплату транспортного налога рассылаются центром обработки данных, расположенном в Волгограде соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».