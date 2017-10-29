В Керчи обезвредили бомбы времен Второй мировой войны

В Керчи пиротехники обезвредили авиабомбу и авиавзрыватель времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского управления МЧС по Крыму.

«Осколочная авиабомба весом 2,5 кг (АО-2,5) и авиационный взрыватель были обнаруженны на открытой территории береговой линии в окресностях города Керчь... Взрывоопасные предметы были обезврежены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – отчитались в ведомстве.

В августе в крепости «Керчь» пиротехники ликвидировали фугасную авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Сообщалось, что вес бомбы составлял 500 кг в тротиловом эквиваленте.

В Крыму и Севастополе часто находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.