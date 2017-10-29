На Кубе назвали «политическими манипуляциями» заявления США об «акустических атаках» на дипломатов

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отверг заявления США о таинственных болезнях американских дипломатов в Гаване. По его словам, заявления Вашингтона об «акустической атаке» против этих дипломатов являются «политическими манипуляциями», которые приведут к ухудшению отношений между двумя странами.

Как сказал Родригес, выступая в Вашингтоне 28 октября в ходе визита в США перед кубинцами, живущими в этой стране, «неприемлемо и аморально» то, что политические разногласия между Гаваной и Вашингтоном могут привести к шагам, которые повлияют на граждан обеих стран.

В США прямо не обвиняли власти Кубы в организации неизвестного воздействия, влияющего на здоровье части дипломатических работников США на Кубе, но заявляли, что ответственность за это лежит на кубинской власти, которая должна защищать иностранных дипломатов. Гавана не признает свою вину.

В США высказывали подозрения, что такое влияние осуществлял некое тайное акустическое устройство.

Инциденты начались еще в ноябре 2016 года, с тех пор работники дипломатической миссии США на Кубе начали жаловаться на странные симптомы и ухудшение самочувствия, что, по их словам, иногда сопровождалось необычными звуками. В конце сентября этого года США отозвали из Кубы более половины своего персонала и выдворили из Вашингтона 15 кубинских дипломатов.