Минздрав Крыма: половина ВИЧ-инфицированных жителей получают нужную терапию

В Крыму проживают более 10 тысяч больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, из них только 5 тысяч человек получают антиретровирусную терапию. Об этом 29 октября Крым.Реалии сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, который располагает официальным ответом на свой запрос от российского Минздрава полуострова.

«В Крыму на диспансерном учете состоит более 10 тысяч больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных людей, из них более 5 тысяч получают антиретровирусные препараты... В 2017 году такое лечение получили 5212 пациентов», – говориться в ответе крымского Минздрава.

В Крыму за полгода резко выросло количество ВИЧ-инфицированных. Российский центр профилактики и борьбы со СПИДом сообщил, что в августе зараженными оказались 22 тысячи человек, тогда как в январе их было лишь 16 тысяч.

Ранее заместитель министра Министерства здравоохранения Крыма Николай Деркач сообщил, что в Крыму нет проблем с лекарственными препаратами, в том числе для групп населения с серьезными заболеваниями.