На «общенациональное вече» Саакашвили под Верховной Радой собрались несколько сотен человек

В так называемом «общенациональном вече», которое объявил на 29 октября у здания Верховной Рады Украины лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили, участвуют несколько сотен человек, сообщают средства массовой информации и полиция.

В частности, по информации интернет-издания «Украинская правда», под Радой собрались около тысячи человек. При этом полиция Киева заявила о пребывании у здания парламента около 400 человек. Агентство «Украинские новости» пишет об около 250 участниках.

​При этом в полиции сообщили, что для того, чтобы обезопасить участников акции и на должном уровне поддерживать правопорядок, полицейские и гвардейцы усилили патрулирование к завершению мероприятия, и за порядком следят около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Саакашвили в своем выступлении заявил, что дает власти Украины время до 7 ноября, чтобы выполнить требования демонстрантов. При этом он призвал присутствующих расширить перечень требований к власти.

«Мы не можем здесь стоять вечно. Нас должно быть в сто раз больше, и мы должны найти другие мирные формы, чем просто проживание у них под окнами», - добавил он.

Кроме того, Саакашвили заявил, что обжаловал в суде указ президента Украины об утрате гражданства.

17 октября несколько тысяч человек вышли на митинг возле Верховной Рады Украины, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. В частности, в акции участвовали «Движение новых сил», «Родина», «Самопомощь», «Гражданская позиция», «Демократический альянс», «Национальный корпус», Автомайдан, Центр противодействия коррупции, общественное движение «Честно». В результате столкновений во время акции пострадали четыре человека, в том числе работник полиции. Тогда правоохранители никого не задерживали.

19 октября большинство участников акции после рассмотрения их требований в парламенте решили разойтись, но партия «Движение новых сил» Михеила Саакашвили заявила, что продолжает акцию возле Верховной Рады. Часть участников акции осталась у парламента в палатках, установленных в том числе на проезжей части улицы Грушевского, которая длительное время полностью перекрыта для движения. Митингующие отказываются перенести палатки с улицы на площадь перед Верховной Радой и продолжают ее блокировать.