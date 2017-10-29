В Европе из-за урагана погибли не менее пяти человек, нанесен значительный ущерб

Штормовой циклон «Герварт», поразивший 29 октября Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Словакию, привел к гибели уже не менее чем пяти человек. Сильный ветер и ливни причинили значительный материальный ущерб.

По два человека погибли в Польше и Чехии – во всех случаях вследствие падения сломанных ветром деревьев. Еще один человек погиб в Германии, он утонул вследствие резкого подъема уровня воды. Есть и травмированные.

Из-за подтопления, сломанных деревьев и оборванного электропитания в Германии и Чехии нарушено железнодорожное сообщение – в Германии его полностью остановили в семи из 16 федеральных земель, на многих трассах движение будет закрыто до понедельника. Также в ряде мест было прервано и автомобильное сообщение.

Тысячи домов остались без электроэнергии.

Скорость ветра, особенно в горных местностях, достигала уровня ураганной – до 180 километров в час (ураганной считают скорость ветра более 118 км/ч).

Ранее в этом месяце Германию поразил штормовой циклон «Ксавьер», вследствие чего там погибли семь человек.