На Керченской переправе не исключают полной остановки движения паромов

На Керченской паромной переправе предупреждают о вероятности полной остановки движения паромов на 6-12 часов. Оператор ООО «Морская дирекция» рекомендует воздержаться от прибытия на переправу в указанный период.

«Вечером 29 октября и до утра 31 октября прогнозируется ухудшение погодных условий, усиление ветра до 20 метров в секунду и более. Работа паромной переправы будет осуществляться по фактической погоде», – сказано в сообщении дирекции.

Накануне управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение на полуострове до 30 октября в связи с ухудшением погодных условий.

В ведомстве призвали соблюдать правила безопасности при дожде и сильном ветре. Спасатели напоминают, что жителям полуострова необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач; также не следует находиться вблизи крупных деревьев и парковать рядом с ними автотранспорт.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.