Украина призвала ООН поддержать резолюцию о правах человека в Крыму

В ближайшие дни Украина представит резолюцию «Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» для рассмотрения в третьем комитете ООН. украинские дипломаты просят поддержки этого документа. Об этом во время мероприятия, посвященного ситуации с правами человека в Крыму, в офисе ООН в Нью-Йорке (США) рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мы призываем международное сообщество последовательно реагировать на циничные нарушения прав человека в Крыму и усилить политическое и дипломатическое давление на Кремль с целью обеспечения возврата государства-агрессора к уважению положений международного права», – цитирует Климпуш-Цинцадзе «Интерфакс–Украина».

Вице-премьер отметила, что голосование за принятие резолюции ожидается во второй половине ноября текущего года.

По ее словам, согласно уставу ООН, абсолютным приоритетом международного сообщества является обеспечение основных прав и свобод человека.

Во время мероприятия украинские правозащитники рассказали об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму и обратили внимание присутствующих на увеличение политически мотивированных преследований, незаконных методов расследования, пытки и психологическое давление, милитаризацию полуострова, незаконную мобилизацию украинских граждан на службу в армию, преследования крымчан за участие в мирных собраниях.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».