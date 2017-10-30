«Таврия» примет «Днепр» во Второй лиге чемпионата Украины

Возрожденный на материковой части Украины симферопольский футбольный клуб «Таврия» сыграет домашний матч с днепровским «Днепром» в девятнадцатом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщают на официальном сайте «Таврии», матч запланирован на 14:00 в понедельник, 30 октября.

«Состоится очень важный матч против «Днепра» из Днепра. Они сейчас занимают третье место и претендуют на повышение в классе. Мы помним матч, который прошел в первом круге. Тогда на последних минутах нам был забит единственный гол. Будем пытаться реабилитироваться. Матч будет интересный: симферопольская «Таврия» это первый чемпион Украины, а «Днепр» всего лишь два года назад играл в финале Лиги Европы», – рассказал в комментарии Крым.Реалии генеральный директор «Таврии» Алексей Кручер.

После 18 туров в активе «Таврии» – 25 очков, команда занимает седьмую строку в турнирной таблице.

20 октября клуб «Таврия» сыграл в ничью с николаевским клубом «Судостроитель» в восемнадцатом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу.

Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года. До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.