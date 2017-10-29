Испания: в столице Каталонии сотни тысяч вышли на митинг за единство страны

В Каталонии, автономном регионе на севере Испании, прямой контроль над которым взял Мадрид из-за сепаратистских действий руководства региона, сотни тысяч людей вышли на демонстрацию в региональной столице Барселоне в поддержку единства страны.

Люди с флагами и Испании, и Каталонии и лозунгами «Наша общая», «Все мы – Каталония», «Все мы – Испания» или «Хотим быть вместе» выкрикивали «Да здравствует Испания!» и «Тюрьму для Пучдемона», имея в виду отстраненного Мадридом с должности регионального лидера Карлеса Пучдемона.

По словам организаторов, в демонстрации приняли участие 1 млн 300 тысяч человек. Представители центрального правительства Испании говорят об одном млн участников. Полиция в Барселоне сначала заявила о 350 тыс участников, затем уменьшила свою оценку до 300 тыс.

Сторонники независимости Каталонии пока никаких акций не планируют.

Между тем, устраненное с должностей руководство региона не признало шагов центрального правительства.

Как заявил в газетной статье 29 октября отстраненный от должности вице-президент власти Каталонии Ориоль Жункерас, «президентом страны является и остается Карлес Пучдемон».

«Мы не можем признать государственного переворота, устроенного против Каталонии, а также антидемократических решений, которые принимает Народная партия, осуществляя дистанционное управление из Мадрида», – говорится в его статье в каталонском СМИ El Punt Avui.

Народную партию, ведущую в правительстве Испании, возглавляет премьер-министр страны Мариано Рахой.

При этом Жункерас назвал Пучдемона, которого правительство в Мадриде тоже устранило с поста президента региональной власти Каталонии, «президентом страны», намекая на государственный, по его мнению, статус региона после одностороннего провозглашения его независимости от остальной Испании, и сам подписался под статьей «вице президент власти Каталонии».

28 октября Пучдемон обнародовал на телевидении в Каталонии заранее записанное обращение, в котором призвал к мирному сопротивлению решению центрального правительства Испании. Он тоже фактически не признал устранения самого себя и членов его власти от должностей, заявив, что все уволенные чиновники «продолжат строить свободную страну». Пучдемон назвал действия Мадрида «агрессией» против Каталонии и заявил, что единственным выходом является «демократический сопротивление» этим действиям, не уточнив, что именно имеет в виду.

Правительство Испании давало знать, что устраненных с должностей могут привлечь к суду по обвинению в незаконном присвоении полномочий, если они продолжат действовать в соответствии с теми должностями, на которые Мадрид уже назначил других лиц.

Решение правительства в Мадриде распустить региональный парламент Каталонии и назначить выборы его нового состава на 21 декабря, а также освободить от должностей членов региональной власти Каталонии и назначить на эти места верных Мадриде должностных лиц было принято Вечером 27 октября с согласия Сената, верхней палаты парламента Испании. Такую возможность предусматривает статья 155 Конституции Испании по региону страны. Решение приняли после того, как ранее в тот же день парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости региона от остальной Испании, вопреки предупреждениям Мадрида. Это решение уже принял к рассмотрению Конституционный суд Испании, чтобы очевидно отменить его как противоречащее Конституции страны.

В Барселоне ссылались на результаты устроенного 1 октября референдума в регионе, который так же был признан незаконным в Мадриде и состоялся вопреки запрету. За независимость Каталонии было более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники независимости в основном бойкотировали референдум как незаконный. При этом заявлений власти Каталонии о независимости не поддержала ни одна страна мира или международная организация, зато в мире широко высказались в поддержку целостности и единства Испании.