Олег в жизни очень жесткий человек – сестра Сенцова

Сестра украинского политзаключенного, режиссера, крымчанина Олега Сенцова Наталья Каплан в день презентации книги «Олег Сенцов» рассказала о характере брата, среди прочего отметила его жесткость.

«Олег в жизни очень жесткий человек и из-за этого очень много проблем, в том числе и у меня, потому что он упирается, как баран и это – проблема. Но при этом Олег очень мягок с детьми, в семье. Это два разных человека. Олег очень не любит популизма и популярности, он от нее бежит, это, мне кажется, странным, ведь он режиссер. В этом тоже проблема, ведь о нем нужно говорить, а он сопротивляется», – отметила сестра.

Книга «Олег Сенцов» состоит из воспоминаний людей, которые хорошо знают Сенцова, из обрывков его книг и сценариев к фильмам, а еще из выдержек протоколов допросов свидетелей, проходящих по его делу. В книге много фотографий – из домашнего архива, и из зала суда.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.