Сенцов в заключении написал пять сценариев – режиссер Сеитаблаев

Находясь в заключении в российской тюрьме, украинский политзаключенный, режиссер, крымчанин Олег Сенцов продолжает профессиональную деятельность. Об этом на презентации книги «Олег Сенцов» рассказал крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

«Он использует это время (заключения – КР) и создал уже пять сценариев. Я надеюсь, что очень скоро он вернется и снимает эти фильмы по своим сценариям», – сказал коллега Сенцова.

Книга «Олег Сенцов» состоит из воспоминаний людей, которые хорошо знают Сенцова, из обрывков его книг и сценариев к фильмам, а еще из выдержек протоколов допросов свидетелей, проходящих по его делу. В книге много фотографий – из домашнего архива, и из зала суда.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.