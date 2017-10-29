В Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий

В Москве накануне Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня проходит акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Весь день 29 октября на Лубянской площади москвичи, сменяя друг друга, читают имена людей, расстрелянных в России в годы советского террора.

«Мы придумали ее (ежегодную акцию – КР), потому что нам кажется важным придать Дню памяти жертв политических репрессий, установленному российским законом о реабилитации на 30 октября, человеческое измерение», – цитирует «Интерфакс» исполнительного директора центра «Мемориал» Елену Жемкову.

В этому году акцию проводят в десятый раз.

Принять участие в акции может любой человек, который пожелает на этом месте прочитать краткую биографию одного или двух человек из более 40 тысяч расстрелянных москвичей.

По оценкам организаторов, на акции в этом году ожидается примерно две тысячи человек, которые прочтут более двух с половиной тысяч имен, а также будут те, кто просто придет послушать и поставить свечу в память об убитых.

Акция будет проходить до 22 часов вечера

Как сообщают российские СМИ, 30 октября на московском проспекте Сахарова будет открыта «Стена скорби» – памятник жертвам политических репрессий. И в эти же дни Комитет гражданских инициатив, Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти запускают новый сетевой проект #СталинДалПриказ, чтобы рассказать о реальных репрессированных людях.