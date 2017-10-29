Коммунисты Севастополя заложили капсулу с пожеланием-надеждой на возрождение комсомола (+фото)

Коммунисты Севастополя 29 октября в день рождения комсомола заложили капсулу у памятника «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» на улице Ленина с обращением к последователям 2067 года. В нем выразили надежду, что к 150-летию Октябрьской революции 1917 года «комсомольское и коммунистическое движение сохранится и расширится», сообщает Крым.Реалии.

«Война в Украине закончится, победят бандеровщину и украинский национализм, а будущие поколения будут жить в социалистической России», – сказано в письме.

Кроме того, по мнению коммунистов, к 2067 году «комсомольцы не перестанут чтить героев Великой Отечественной войны, знамя Победы будет уважаться, школьники будут воспитываться патриотами».

Во время праздника-митинга представители коммунистов зачитали послание от комсомольцев 1995 года. В нем описаны достижения Советского Союза и разочарования 90-х годов – афганская война, распад СССР, разгул преступности.

На митинге двух севастопольских школьниц приняли в пионеры, дети прочитали стихи о комсомоле и пели патриотические песни.

Всего, по оценке Крым.Реалии, мероприятие посетили около двухсот человек. ​

Как сообщалось, утром 26 октября у памятника «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» неизвестные выкопали капсулу с посланием комсомольцев прошлых лет. Капсулу необходимо было вскрыть – 7 ноября 2017 года.