Афганистан: талибы напали на КПП, есть погибшие среди полицейских

Из-за нападения боевиков экстремистской группировки «Талибан» на контрольно-пропускной пункт на севере Афганистана не менее 13 полицейских погибли, сообщили представители афганских властей.

По данным полиции провинции Кундуз, нападение произошло 29 октября в районе города Ханабад. Лишь один полицейский выжил после нападения. Сам пункт пропуска уничтожен боевиками.

«Талибан» взял на себя ответственность за нападение во время, когда поддерживаемый Западом правительство в Кабуле пытается побороть боевиков после выхода большинства сил НАТО из страны в 2014 году.

19 октября талибы убили 43 афганских солдат, напав на военную базу в южной провинции Кандагар.

Перед тем, 17 октября, в результате двух нападений экстремистов на правительственные силы провинций Пактия и Газни погибли не менее 80 человек и около 300 были ранены, в том числе военные, полицейские и гражданские.