Еврейская община Крыма готовит «марш живых» ко дню памяти жертв нацизма

Еврейская община Крыма на 11 декабря в День памяти крымчаков и евреев полуострова – жертв нацизма запланировала провести «марш живых». Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн.

«У нас в еврейском календаре есть большое количество дней, которые являются праздниками, шаббатами. Кроме того, у нас есть и скорбные дни. Это 11 декабря (День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма). В этом году, я так думаю, мы сделаем так называемый марш живых, который проводится по России. Мы пройдем частично по маршруту, по которому вели на расстрел евреев и крымчаков», – цитирует Эпштейна «Новости Крыма».

Однако точный маршрут президент конгресса не озвучил, при этом отметил, что подконтрольный России парламент Крыма инициативу поддержал.

11 декабря в Крыму отмечается, как День памяти крымчаков и евреев Крыма.

В период с 11 по 13 декабря 1941 года были расстреляны от 14 до 15 тысяч жителей Симферополя, в основном – это евреи и крымчаки. Тела убитых закопали на месте расстрела – в противотанковом рве, на 10 км шоссе Симферополь – Феодосия. Ежегодно 11 декабря на месте захоронения проходит траурный митинг.

В марте стало известно о планах установки 25 памятников в местах захоронений евреев в рамках программы «Вернуть достоинство».