В Евпатории на 4 ноября запланированы мероприятия, посвященные российскому Дню народного единства, в план включены выступления ансамблей, выставки и фаер-шоу, сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.

Так на улице Дувановской выступят вокально-хоровые коллективы местного центра культуры и досуга. Здесь же откроют библиотечный киоск и развернут выставки народного фотоклуба «Надежда» и изостудии «Радуга». В то же время театр-студия кукол «Марионетки» представит программу для детей «Я, ты, он, она – вместе целая страна».

«Все это будет сопровождаться ярким выступлением театра живых статуй», – добавили в нынешней администрации города.

Ряд мероприятий запланирован и на вечер: в сквере имени Ленина выступит духовой оркестр из Симферополя, у городского театра пройдет праздничный концерт, завершится празднование ярким файер-шоу и фейерверком.

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с празднованием российского Дня народного единства (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник День народного единства.