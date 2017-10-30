Плато Ай-Петри планируют включить в границы Ялтинского заповедника

Плато горы Ай-Петри планируют включить в границы охранной зоны Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма со ссылкой на вице-премьера полуострова Юрия Гоцанюка, который посетил плато в ходе рабочей поездки.

«После завершения всех процедур будет по конкурсу определена компания для обслуживания и благоустройства плато. На сегодняшний день данную функцию выполняет собственник канатной дороги, который также взял на себя обязательство по освещению территории», – сообщил Юрий Гоцанюк.

Накануне российский депутат крымского парламента Евгений Кабанов сообщил, что на плато Ай-Петри завершили работы по благоустройству территории.

Российские власти Крыма два года собирались зачистить плато Ай-Петри от торговых точек. Весной 2017 года назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов заявлял, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Позже крымские чиновники выступили с обещаниями построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку и экостоянку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции.