Чиновники Крыма более нетерпимы к ЛГБТ, чем их коллеги из России – активист

Чиновники аннексированного Крыма позволяют себе открытую агрессию по отношению к ЛГБТ-активистам, в отличие от представителей власти в соседней России. Таким наблюдением поделился основатель сообщества GayRussia Николай Алексеев в эфире Радио Крым.Реалии.

«В Крыму нам отказали в проведении акций в очень грубой форме, хотя мы подавали запросы каждый год с 2014-го. Согласовать или не согласовать мероприятие – это один вопрос, а тут мы имеем чистой воды хамство. В России я нигде такого не видел, чтобы чиновники выбегали из администрации, преследовали мою машину и фотографировали непонятно зачем. Подобное произошло в Алуште, в Евпатории, в Саках. Власти ссылаются на то, что в Крыму якобы нет представителей ЛГБТ, но если к этим людям такое отношение, то они действительно не захотят афишировать себя», – отметил активист.

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Ранее Николай Алексеев сообщил через Твиттер, что в аннексированном Россией Крыму власти отказались согласовать ЛГБТ-марши.

Подконтрольный Кремлю глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал акции в защиту прав ЛГБТ нарушением традиционных ценностей, а его заместитель Ефим Фикс предложил параллельно с маршем сексуальных меньшинств провести парад войск ВДВ.

ЛГБТ-активистам отказали в Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое, Армянске, Красноперекопске и Бахчисарае.