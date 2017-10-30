«Таврия» обыграла «Днепр» во Второй лиге чемпионата Украины

В понедельник, 30 октября, возрожденный на материковой Украине симферопольский футбольный клуб «Таврия» обыграл днепровский «Днепр» в девятнадцатом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 2:1.

В составе «Таврии» в ворота соперника на 10 и 20 минуте забил полузащитник Вадим Воронченко. В составе «Днепра» на 86 минуте отличился полузащитник Даниил Поддубный.

После 19 туров в активе «Таврии» – 28 очков, команда занимает шестую строку в турнирной таблице.

20 октября клуб «Таврия» сыграл в ничью с николаевским клубом «Судостроитель» в восемнадцатом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу.

Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года. До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.