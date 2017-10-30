Джемилев: первым на очереди освобождения из российского заключения должен стоять Олег Сенцов

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что следующим после заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза из российского плена должен быть освобожден украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов.Об этом Джемилев сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Мы через день после этого (освобождения Чийгоза и Умерова – КР) в МИД обсуждали вопросы освобождения всех и говорили о приоритетах. Кто-то говорил, что нужно обращать внимание на состояние здоровья (заключенных – КР), если кто-то болен – в первую очередь для них. А я считаю, у меня должен быть другой критерий – наиболее мужественных, которые отстаивали интересы своего народа, интересы Украины, интересы Крыма. В этом плане первый на очереди должен стоять Олег Сенцов. Кстати, на встрече Эрдогана (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – КР), Чийгоза и Умерова, Ахтем Чийгоз сразу попросил Эрдогана, чтобы он приложил усилия к освобождению Олега Сенцова и он махнул головой, сказал «я понял, буду иметь в виду», – сказал Джемилев.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз 26 октября в Турции сообщил, что продолжит борьбу за освобождение крымских татар и украинцев, незаконно осужденных Россией, в том числе за режиссера Олега Сенцова.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.