Чийгоз напомнил омбудсмену Украины об ответственности общества и власти за тех, кто «в российских застенках»

В понедельник, 30 октября освобожденный из заключения в Крыму заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз встретился с уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской. Как рассказал в комментарии Крым.Реалии адвокат Николай Полозов на встрече обсуждалось ситуация с гражданами Украины, которые находятся в неволе в оккупированном Крыму.

«Ахтем Чийгоз поблагодарил Валерию Лутковсую за те усилия и ту работу, которую она делала для его освобождения. Обсуждалась текущая ситуация с украинскими политическими заключенными и просто заключенными, которые находятся в оккупированном Крыму. Ахтем Чийгоз выразил мнение о том, что и общество, и украинская власть должны нести ответственность за тех граждан Украины, которые находятся в российских застенках и предпринимались все усилия для того, чтобы заключенные были переведены на материковую Украину или если речь о политических заключенных, то ­– освобождены», – рассказал Полозов.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.