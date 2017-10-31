Осмаев: Амину Окуеву убили выстрелом в голову

Пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева погибла от ранения пулей, попавшей ей в голову при обстреле автомобиля. Об этом сообщил ее муж, доброволец Адам Осмаев, который находится в больнице с ранениями.

Как сказал он в интервью изданию LB.ua, их автомобиль обстреляли на железнодорожном переезде, когда они возвращались в Киев из другого региона.

«Я проехал сколько смог, потому что попали в двигатель. Машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей (Амине Окуевой, – КР) в голову попали», – сказал Осмаев.

По его словам, обстрел он считает покушением на них обоих и видит в нем «российский след». Осмаев уточнил, что «российский след» он видит и во взрыве, в результате которого на днях был ранен народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Полиция Киевской области сообщила, что устанавливает нападающих, расстрелявших на автодороге автомобиль, в котором находились пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев.

Полиция собирается открыть уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По спецлинии 102 полиции Киевщины 30 октября в 20 часов поступило сообщение о том, что неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киево-Святошинского района расстреляли автомобиль. На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

О гибели Амины Окуевой ранее сообщили в социальных сетях народные депутаты Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»), который является членом коллегии Министерства внутренних дел Украины и Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии), который добавил, что погибшая была его помощницей и они договаривались о встрече в ближайшие дни. Мосийчук на днях стал жертвой, как полагают, покушения и находится с ранениями в больнице.

Ранее о гибели Амины Окуевои сообщили в соцсетях народные депутаты Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»), который является членом коллегии Министерства внутренних дел Украины, и Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии), который добавил, что погибшая была его помощницей и они договаривались о встрече в ближайшие дни. Мосийчук на днях тоже стал жертвой, как полагают, покушения и находится с ранениями в больнице.

По словам Геращенко, Осмаев ранен в результате обстрела их автомобиля на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области, но будет жить.

1 июня было осуществлено, как считают, покушение на Адама Осмаева. Тогда его ранили. Окуева, которая тогда не пострадала, ранила в ответ нападавшего.По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече в Киеве.

По версии силовиков, когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова несколько раз стреляла в нападавшего.

В полиции тогда заявили, что основной версией нападения на добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву является их патриотическая позиция. Правоохранители взяли супругов под усиленную охрану.

В феврале 2015 года Адам Осмаев стал командиром добровольческого батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаева. Амина Окуева, медик по образованию, была пресс-секретарем батальона.