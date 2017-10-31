Керченская паромная переправа возобновила работу – «Морская дирекция»

Керченская паромная переправа 31 октября возобновила работу, сообщает ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактической погоде», – сказано в сообщении на сайте перевозчика.

В течение почти четырех часов 30 октября Керченская переправа не работала из-за ветра, после чего возобновила работу по фактической погоде. В этот же день вечером перереправа закрылась второй раз из-за сильного ветра.

Накануне крымский главк МЧС сообщил о введении штормового предупреждения на полуострове. По прогнозам крымского гидрометцентра, в ближайшие дни в горах Крыма выпадет первый снег.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.