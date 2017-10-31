В Крыму обещают отменить талоны на прием к врачам

В медицинских учреждениях аннексированного Крыма обещают ввести новую систему регламента под названием «Прием к врачу», которая заменит действующую систему выдачи талонов на прием к врачам. Как передает «РИА Крым», об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Голенко на пресс-конференции в Симферополе.

«Мы разработали новый административный регламент. Он уже вывешен на общественное обсуждение на сайте министерства здравоохранения. К концу ноября мы окончательно доработаем этот регламент с учетом мнений специалистов и населения», – уточнил Голенко.

По словам российского министра, основной проблемой здравоохранения на полуострове является доступность услуг врачей узких специализаций (окулисты, отоларингологи, кардиологи, невропатологи, эндокринологи и т.д.) и процедур обследования (УЗИ, рентген, томография).

Голенко уточнил, что из бюджета Крыма выделили 29 миллионов рублей (около 13,4 миллиона гривен – КР) на оборудование поликлиник комфортными местами для ожидания приема, телевизорами, кулерами с водой и кондиционерами.

После аннексии Россией Крыма на полуостров пришла всеобщая страховая медицина. Изменился сам принцип финансирования медучреждений. Каждый житель полуострова, включая грудных детей, бесплатно получил полис обязательного медицинского страхования. Лишь при его наличии можно вызвать скорую, обратиться в поликлинику или больницу. Без полиса оказывается только экстренная медицинская помощь, то есть когда стоит вопрос жизни и смерти пациента.

В начале февраля 2017 года в Крыму сообщили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Причиной острого дефицита медицинских кадров в Крыму называют низкую оплату труда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».