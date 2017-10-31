Крымский Совмин одобрил проект бюджета полуострова до 2020 года

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма одобрило проект закона о бюджете аннексированного Крыма на 2018-2010 годы. Соответствующее решение принято на заседании крымского правительства во вторник.

«Одобрить проект закона «О бюджете Крыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» для представления его главой Крыма Аксеновым С.В. Госсовету», – сказано в документе.

Представляя документ, российский министр финансов Крыма Ирина Кивико отметила, что проект бюджета и впервые сформировали на три года вперед.

«Принятые изменения направлены на более эффективное использование средств республиканского бюджета и реализацию первоочередных социально значимых расходов. Они предусматривают увеличения доходной и расходной частей бюджета за счет целевых средств из федерального бюджета», – рассказала Кивико.

При этом, финансовое ведомство Крыма считает подготовленный бюджет «полностью бездефицитным».

огласно тексту проекта, доходы бюджета на 2018 год запланированы в размере 167,9 миллиарда рублей (около 77 миллиардов гривен –​ КР), на 2019 год – 181,4 миллиарда рублей (около – 83,7 миллиардов гривен​ –​КР) и на 2020 год – 190,3 миллиарда рублей (около 87,8 миллиардов гривен​ – КР).

В 2018 году больше всего бюджетных средств направят на развитие национальной экономики (45,4%). На образование отвели 16,8%, социальную политику – 13,3%, ЖКХ – 9,4% и на здравоохранение – 6,8%.

На решение общегосударственных вопросов, культуру и безопасность выделили 7,5% расходов бюджета.

Расходы бюджета аннексированного Крыма за 9 месяцев 2017 года достигли отметки почти 93 млрд рублей (43 млрд гривен – КР), что превысило прошлогодний показатель на 41,5%, или на 27,2 млрд руб (12,6 млрд гривен – КР).

За отчетный период, по словам Кивико, большая часть расходов, что составило 46,1 млрд рублей (21,3 млрд гривен – КР), была направлена на финансирование отраслей социальной сферы.

По информации заместителя министра экономического развития соседней России Сергея Назарова, на развитие аннексированного Крыма до 2020 года Россия выделила дополнительных 59 миллиардов рублей (около 26 миллиардов гривен – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».