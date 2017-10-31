В Крым доставили четыре мобильные газотурбинные электростанции – министр топлива и энергетики

В аннексированный Крым доставили четыре мобильные газотурбинные электростанции, которые запустят после 1 ноября. Об этом на пресс-конференции по итогам ста дней работы 31 октября сообщил подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

«Уже пришли и после 1 ноября запустятся четыре мобильные газотурбинные электростанции общей мощностью 90 мегаватт», – сказал он, добавив, что каждая электростанция дает до 22,5 МВт энергии.

«На сегодняшний день в Крыму функционирует 15 мобильных газотурбинных электростанций, плюс четыре, о которых я уже сказал», – отметил он.

Белик также рассказал о проводимой модернизации газотранспортной системы полуострова и назвал нехватку газа для крымской генерации «маловероятной».

«По газу дефицита нет, разве что газотранспортная система не сможет прокачать то количество газа, которое необходимо», – заключил чиновник.

Главгосэкспертиза России 19 октября одобрила проект строительства Симферопольской ТЭС и согласовала ее стоимость. Проект предусматривает капитальное строительство ТЭС с двумя конденсационными парогазовыми установками общей мощностью 470 МВт. Каждый парогазовый энергоблок электрической мощностью 235 МВт состоит из газовой и паровой турбин. Время использования установленной мощности составит 8000 часов в год. Основным топливом для газотурбинных установок и котлов станет природный газ, аварийным – дизельное топливо.

Финансирование строительства Севастопольской и Симферопольской ТЭС осуществляется за счет российской целевой программы. В новой редакции программы на строительство и модернизацию объектов по производству электрической и тепловой энергетики (Симферопольской и Севастопольской ТЭС) предусмотрено 71 млрд рублей (около 32,7 млрд гривен – КР).

В Симферополе и Севастополе российский «Технопромэкспорт» строит две тепловые электростанции суммарной мощностью 940 МВт. Введение в эксплуатацию первых блоков двух станций было запланировано на первую половину 2018 года.

В июне разгорелся скандал с поставками в аннексированный Крым турбин немецкой фирмы Siemens со стороны соседней России, которые необходимы для строительства ТЭС на полуострове. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин из России в Крым, что запрещено санкциями Евросоюза.

Глава министерства энергетики России Александр Новак 10 июля заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.