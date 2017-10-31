Власти Симферополя планируют снести несколько рынков

В аннексированном Симферополе планируют ликвидировать несколько рынков. Как передает «РИА Крым», об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

«Несколько рынков будут ликвидированы. Первый рынок – от Московского кольца до трассы. Мы его убираем и сделаем там зеленую зону, посадим деревья», – рассказал чиновник.

Российский глава города также сказал, что отдельную проблему представляют ярмарки.

«У нас есть ярмарки, которые ничего городу не платят, сами собирают деньги, но при этом после них остается мусор, потому что они ни с кем не заключают договора», – рассказал Лукашев.

Кроме того, по его словам, увеличится количество специалистов по борьбе со стихийной торговлей.

В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.

Подконтрольный Кремлю городской совет Алушты подтвердил решение о сносе первых шести объектов на центральной набережной и в Профессорском уголке города.

В результате рейда, проведенного в Ялте вечером и ночью 29 сентября, ликвидировали более десяти торговых объектов.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма также признала самовольными постройками 19 объектов в пяти городах, в частности торговый центр «Куб» в Симферополе. Руководства муниципалитетов получили распоряжение за семь дней принять решение о сносе объектов.

Подконтрольная Кремлю администрация Севастополя 25 сентября сообщила о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже торговых объектов, которые местные власти посчитали незаконными. На ликвидацию таких объектов в бюджете города российские власти заложили 10 миллионов рублей (около 4,8 миллиона гривен КР).