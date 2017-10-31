Аксенов: Крым ожидает дефицит электроэнергии для предприятий

Крымские предприятия могут испытывать дефицит электроэнергии в период пиковых нагрузок нынешней зимой. Об этом журналистам рассказал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 31 октября, сообщает российское информагентство ТАСС.



«Небольшой дефицит может быть для промышленных предприятий и коммерческого сектора: этот дефицит может быть

от 200 до 300 мегаватт в пики нагрузки, но у «Крымэнерго» график

ограничений, связанный с работой коммерческого сектора,

уже сформирован и будет воплощен в жизнь», – сказал Аксенов.

Он уверяет, что ситуация энергодефицита в Крыму не затронет ни жилой сектор, ни социальные объекты.

Российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик прогнозирует, что дефицит электроэнергии в зимний период в Крыму может достигнуть 120 мегаватт.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в аннексированный Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. На сегодняшний день Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из России, и по энергомосту из российской Кубани.