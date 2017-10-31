В России полиция отпустила главу московского штаба Навального

В России из полиции отпустили задержанного 31 октября Николая Ляскина, руководителя московского штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Ляскин сообщил в Twitter.

По его словам, полицейские обязали его 9 ноября снова явиться в отделение. С чем именно связано задержание Ляскина, достоверно неизвестно. По словам самого оппозиционера, в отделе полиции ему дали пустой протокол и сказали написать объяснение. Последнее он делать отказался.

Ляскина задержали утром 31 октября у его дома. 29 октября оппозиционер и еще семь активистов штаба Навального были задержаны на встрече с волонтерами. Их три часа продержали в полиции, после чего отпустили без составления протоколов.

15 сентября на Ляскина совершили нападение. Неизвестный ударил оппозиционера трубой по голове. У оппозиционера диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство». Позже был задержан подозреваемый в нападении Андрей Щербаков. На допросе и на очной ставке он утверждал, что Ляскин предложил ему инсценировать покушение на него за вознаграждение. Оппозиционер категорически отрицает эти обвинения.