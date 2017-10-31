Украина не пойдет на компромиссы по проекту резолюции ООН о нарушениях прав человека в Крыму

Киев не пойдет на компромиссы по внесенному проекту резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и Севастополе, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Сегодня мы в Нью-Йорке представляем текст новой резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму... Мы не будем идти на компромиссы по нашей резолюции. Она должна быть наиболее четкой и последовательной», – сказал Климкин на брифинге в Киеве во вторник, 31 октября.

Климкин также добавил, что Украина в своем проекте резолюции указала на необходимость выполнения Россией решения Международного суда ООН, включая восстановление деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.



Глава МИД Украины также рассказал, что в предложенной Киевом резолюции подчеркивается необходимость предоставления доступа гуманитарным организациям на территорию полуострова.

Накануне министр иностранных дел Украины сообщил, что 31 октября Киев представит проект резолюции Совета безопасности ООН по правам человека в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».