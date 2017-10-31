Режиссер Ахтем Сеитаблаев посвятил премьеру фильма «Киборги» погибшей Амине Окуевой

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев посвятил кинопремьеру фильма «Киборги» добровольцу, пресс-офицеру батальона имени Джохара Дудаева Амине Окуевой, которая погибла в результате обстрела автомобиля под Киевом 30 октября. Об этом он написал 31 октября в Фейсбуке.

«Вместе с командой представляем вам официальный трейлер нашего фильма «Киборги». Амина Окуева ,моя сестра. Лично я посвящаю эту премьеру тебе. Вечная память. Герои не умирают. Слава Украине!», – написал он.

Фильм «Киборги», режиссером которого также выступил Ахтем Сеитаблаев, рассказывает о боях за Донецкий аэропорт во время военной операции Украины на Востоке страны.

Полиция Киевской области сообщила, что устанавливает нападающих, расстрелявших на автодороге автомобиль, в котором находились пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев.

Полиция собирается открыть уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По спецлинии 102 полиции Киевщины 30 октября в 20 часов поступило сообщение о том, что неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киево-Святошинского района расстреляли автомобиль. На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

О гибели Амины Окуевой ранее сообщили в социальных сетях народные депутаты Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»), который является членом коллегии Министерства внутренних дел Украины и Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии), который добавил, что погибшая была его помощницей и они договаривались о встрече в ближайшие дни. Мосийчук на днях стал жертвой, как полагают, покушения и находится с ранениями в больнице.

По словам Геращенко, Осмаев ранен в результате обстрела их автомобиля на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области, но будет жить.

1 июня было осуществлено, как считают, покушение на Адама Осмаева. Тогда его ранили. Окуева, которая тогда не пострадала, ранила в ответ нападавшего.По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече в Киеве.

По версии силовиков, когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова несколько раз стреляла в нападавшего.

В полиции тогда заявили, что основной версией нападения на добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву является их патриотическая позиция. Правоохранители взяли супругов под усиленную охрану.

В феврале 2015 года Адам Осмаев стал командиром добровольческого батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаева. Амина Окуева, медик по образованию, была пресс-секретарем батальона.