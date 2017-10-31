Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 31 октября сообщил, что готов дать украинскому суду пояснения по уголовному делу о государственной измене в режиме видеоконференцсвязи. Об этом он сказал журналистам в Симферополе, передает ТАСС.

«При необходимости можно дать пояснения (украинскому суду) в режиме видеоконференцсвязи… С площадей, например, Генпрокуратуры России, находясь конкретно на территории России», –сказал Аксенов.

Адвокат Сергея Аксенова Максим Могильницкий ранее заявлял, что его подзащитный не явится на суд на материковой части Украины из-за «политического характера дела».

Бывшего спикера Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимира Константинова и бывшего депутата парламента крымской автономии Сергея Аксенова обвиняют по статьям 109-й и 110-й Уголовного кодекса Украины: «посягательство на территориальную целостность Украины и призывы к насильственному свержению конституционного строя». Против бывшего подконтрольного Кремлю прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской в Украине возбудили сразу два уголовных дела.

Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования 1 сентября направила в суд обвинительные акты в отношении четверых бывших депутатов Верховной Рады АРК, обвиняемых в госизмене.

В настоящее время прокуратура АРК направила в суд 53 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».