В Минске задержали лидера беларусской оппозиции Статкевича

В Минске задержали бывшего кандидата в президенты Беларуси, лидера оппозиции Николая Статкевича, сообщила Радіо Свобода его жена Марина Адамович.

Политика задержали 30 октября вечером, когда он шел домой. По словам Адамович, официально о причинах задержания и месте содержания мужа ей не сообщали.

Статкевича задержали через день после его участия в митинге памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ. На следующий день у Статкевича был запланирован визит в Киев, где он должен был выступить на сессии Парламентской ассамблее «Euronest» (форум парламентов стран-участниц «Восточного партнерства», – КР).

За последние 10 месяцев Статкевич провел в тюрьме 34 суток. Это уже шесте задержание политика в этом году.

Николай Статкевич баллотировался на выборах главы государства в 2010 году.

Александр Лукашенко, который правит в Беларуси с 1994 года, был переизбран на тех выборах. Критики назвали результаты выборов сфальсифицированными.