Украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов находится в исправительной колонии № 8 («Белый медведь») в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом Крым.Реалии 31 октября рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

«Сенцов этапирован в колонию «Белый медведь», которая находится под Салехардом в городе окружного значения Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России», – сказал защитник.

По информации адвоката, это конечная точка этапирования Сенцова.

Динзе добавил, что планирует посетить Олега Сенцова на следующей неделе.

Ранее Олег Сенцов в письме правозащитникам рассказал, что его этапируют в Лабытнанги. По словам Сенцова, за время этапа он побывал в нескольких «считающихся страшными» пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова. Никаких мер физического воздействия, а также унижения человеческого достоинства за время этапирования к нему не применяли.

Олега Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября. Позже сообщалось, что Сенцова этапировали из Иркутска в Челябинск. Однако в Челябинском следственном изоляторе опровергли информацию о перевозке в учреждение Сенцова.

Российская журналистка и правозащитница Зоя Светова 30 сентября опубликовала письмо, которое накануне получила от Сенцова, в котором режиссер предположил, что его везут на север России в колонию Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.