Эксперт: Планы переписать историю Крыма в России чиновники воспринимают как «красный уровень угрозы»

Намерения Совета Федерации России внести исправления в российские учебники истории, где рассказывается об аннексии Крыма и событиях в Украине 2013-2014 годов, стоит воспринимать как важный сигнал для всех россиян, считает российский философ и публицист Максим Горюнов. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Скорее всего, эти заявления представляют собой важный сигнал для российского общества. А именно: «Заморозки начались», или «Зима близко». Наступает такая стадия, когда нужно молчать, смириться и быть готовым к тому, что если ты позволишь себе свободное высказывание, то тебя за это государство как-нибудь накажет. Учебники могут даже не переписать, но вся страна, все чиновники услышали о намерении пересмотреть историю. Это воспринимается как «красный уровень угрозы», и теперь отдельные элементы системы, да и простые россияне, начнут всячески подчеркивать свою лояльность», – отмечает публицист.

Верхняя палата российского парламента, Совет Федерации на пленарном заседании поручила своему комитету по науке, образованию и культуре изучить школьные учебники истории. Спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что комитет должен специально изучить разделы учебников, посвященные событиям 2013-2014 годов в Украине и аннексии Крыма, и «оперативно принять меры для того, чтобы это было написано корректно – с юридической, правовой, политической, гражданской, какой угодно точки зрения».