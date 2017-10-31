В Украине задержали сына министра МВД Авакова – главный редактор программы «Схемы»

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 31 октября в Киеве задержала сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова, сообщает главный редактор программы «Схемы» (совместного проекта Радіо Свобода и телеканала «UA: Первый») Наталья Седлецкая.

Кроме того, по ее данным, задержан и бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

«Им готовят вручение уведомления о подозрении в деле «рюкзаков Авакова», – написала Седлецкая в Facebook.

31 октября НАБУ проводит обыски в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

В бюро сообщили, что в результате ряда обысков по подозрению в растрате более 14 миллионов гривен задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одно частное лицо, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Как сообщала главный редактор программы «Схемы» (совместного проекта Радіо Свобода и телеканала «UA: Первый») Наталья Седлецкая, в рамках этого дела задержали сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

По данным НАБУ, в 2015 году эти лица были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной. По данным предварительного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

Вместе с тем Министерство внутренних дел Украины назвало «политическими, а не юридически обоснованными» действия НАБУ, которое 31 октября проводило обыски у сына главы МВД Александра Авакова и экс-заместителя Арсена Авакова Сергея Чеботаря.