В Крыму на Ангарском перевале выпал первый снег (+фото)

В аннексированном Крыму на Ангарском перевале 31 октября выпал первый снег, сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Ранее утром движение по трассе Симферополь-Ялта, на участке возле перевала, было парализовано.
Позже в российском управлении МЧС по Крыму сообщили, что движение осуществляется без задержек.
Крымские спасатели отчитались, что следят за участками автодорог, где могут образоваться снежные заносы.
Накануне в МЧС соседней России предупредили, что в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды 31 октября: местами сильные осадки с грозами, в горах – метель и налипание мокрого снега.
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