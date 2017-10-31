В Крыму на Ангарском перевале выпал первый снег (+фото)

В аннексированном Крыму на Ангарском перевале 31 октября выпал первый снег, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Ранее утром движение по трассе Симферополь-Ялта, на участке возле перевала, было парализовано.

Позже в российском управлении МЧС по Крыму сообщили, что движение осуществляется без задержек.

Крымские спасатели отчитались, что следят за участками автодорог, где могут образоваться снежные заносы.

Накануне в МЧС соседней России предупредили, что в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды 31 октября: местами сильные осадки с грозами, в горах – метель и налипание мокрого снега.