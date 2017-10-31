Крым.Реалии вошли в список лауреатов премии «За мужество» имени Андрея Сахарова

Украинская и российская редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также сайт Крым.Реалии стали лауреатами премии «За мужество» имени Андрея Сахарова.

Инициатор премии и ее главный основатель, сын известного советского политзаключенного Георгия Винса Петр Винс отметил важность наличия в числе лауреатов проектов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, «Голос Америки» и ВВС, поскольку во времена СССР именно западные «голоса» были основным источником информации.

Винс объяснил, почему призами отмечены украинская и российская редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также проект Крым.Реалии.

«Крым сейчас находится в очень трудной ситуации. Я не имею в виду, что Крым был украинским, но его украли или еще что. Я считаю, что Крым принадлежит крымским татарам, а все номенклатурщики понаехавшие и их потомки – какие у них права на Крым?! А когда я смотрю на местных телевизионных каналах программы Радіо Свобода и смотрю их расследования и смотрю, как они смело лезут в сам водоворот событий – это одна из самых интересных программ. Потому что у нас в Украине все куплено-перекуплено и продано-перепродано. И поэтому выбрать наиболее независимых – это тоже трудно», – отметил Винс.

Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» основана в 2001 году правозащитником и предпринимателем Петром Винсом. Долгое время жюри конкурса возглавлял президент российского Фонда защиты гласности Алексей Симонов, а в нынешнем году его сменил руководитель Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров.