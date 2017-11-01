Как в Крыму чиновников выбирают – Радио Крым.Реалии

Почему российское руководство в аннексированном Крыму выбирают за закрытыми дверями без учета мнения крымчан? Почему на полуострове фактически запретили празднование Хэллоуина? Кто такой Григорий Ларионов?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с ялтинским журналистом и правозащитником Сергеем Сардыко, крымскими политологами Евгенией Горюновой и Дмитрием Омельчуком, украинским психологом Ларисой Волошиной, российским политологом и публицистом Федором Крашенинниковым, освобожденным из российской колонии крымчанином Григорием Ларионовым и членом Крымской правозащитной группы Виссарионом Асеевым.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.