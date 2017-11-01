Трамп призвал к «крайне тщательным» проверкам иностранцев после терракта в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп после теракта в Нью-Йорке поручил министерству внутренней безопасности усилить «и без того крайне тщательные» проверки въезжающих в страну иностранцев.

«Политическая корректность – это хорошо, но не для такого случая!» – написал Трамп в Твиттере через несколько часов после того, как грузовик наехал на группу людей на велосипедной дорожке в самом центре Манхеттена, в результате чего погибли 8 человек и более 10 были ранены.

За рулем грузовика находился 29 летний Сайфулло Саипов. Он задержан. По предварительной информации, он прибыл в США несколько лет назад из Узбекистана и жил во Флориде и в городе Патерсон в штате Нью-Джерси, где взял в прокат грузовик, с помощью которого осуществил теракт.

Сообщается, что водитель грузовика врезался в школьный автобус. После этого он выбрался из автомобиля, держа в руках два пистолета. К нему тут же подбежал полицейский и открыл огонь, ранив нападавшего в живот. Саипов был доставлен в больницу и прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

В автомобиле нападавшего была найдена записка, в которой он заявляет о верности запрещенной в ряде стран террористической группировке «Исламское государство».Теракт расследует ФБР.

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп обещал нанести удар по нелегальной иммиграции по соображениям безопасности. Он также призвал к «экстремальным» проверкам иностранцев, въезжающих в США.