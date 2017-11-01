США: сенаторы раскритиковали соцсети из-за российской политической рекламы

Американские сенаторы раскритиковали Facebook и другие ведущие социальные сети, которые не смогли предотвратить возможные злоупотребления со стороны россиян во время президентской кампании 2016 года.

«Почему Facebook понадобилось 11 месяцев, чтобы начать что-то делать и помочь нам понять масштаб этой проблемы?» – спросил сенатор-демократ Крис Кунс на слушаниях в юридическом комитета Сената с руководителями компаний Facebook, Twitter и Google 31 октября.

Главный советник Facebook Колин Стретч признал, что его компания должна была увидеть злоупотребления и сделать больше, чтобы предотвратить это.

«Есть сигналы, которые мы пропустили», – сказал он.

Социальная сеть Facebook 30 октября обновила свои оценки охвата американских избирателей российской политической рекламой в течение последних двух лет. По данным Facebook, опубликованных россиянами сообщений было около 80 тысяч, и около 126 миллионов американцев, или более половины избирателей, возможно, увидели эти публикации. Это намного превышает предварительную оценку компании.

По данным Facebook, сообщения о которых идет речь, были опубликованы в период с июня 2015 по август 2017 года. Они затрагивали дразнящие для американского общества темы, в частности, отношения между представителями разных рас.