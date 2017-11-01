На трассе Симферополь-Ялта российские силовики досматривают машины – местные жители

На трассе Симферополь-Ялта в районе Алушты и на Ангарском перевале российские силовики досматривают автомобили. Как рассказали Крым.Реалии местные жители, силовики в балаклавах стоят вдоль всей дороги, начиная от Алушты.

При этом, досмотр машин объясняют «профилактическими мерами».

На сайте российского МВД Крыма нет информации о проверке автомобилей.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

В сообщении указано, что правоохранители «прорабатывают все возможные версии, в том числе совершение диверсии».

Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

Аннексированный Россией Крым 27 декабря 2016 года присоединили к газотранспортной системе России через газопровод по дну Керченского пролива. Президент России Владимир Путин заявил, что за четыре года на полуострове построят и реконструируют 70 километров магистральных газопроводов, две с половиной тысячи межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций. По его словам, это должно полностью обеспечить энергетические потребности полуострова.

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым якобы было завершено раньше планируемого срока. По заявлению российской стороны, газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».