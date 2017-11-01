Кадыров обвинил в убийстве Окуевой власти Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил украинские спецслужбы в организации убийства гражданки Украины Амины Окуевой, которая погибла в результате обстрела автомобиля в Киевской области 30 октября.

Кадыров написал в сети Telegram, что Киев хотел таким образом «обвинить Россию в своих бедах» и отвлечь внимание Запада от антиправительственных митингов в Украине.

Амина Окуева – жена Адама Осмаева, которого российские власти обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Она погибла во время обстрела, а сам Осмаев был ранен.

Амина Окуева родилась в 1983 году, приняла ислам в начале 2000-х годов, в первом замужестве, и тогда ее звали Наталья Никифорова. После того, как она вышла замуж во второй раз, сменила имя и фамилию на Амину Окуеву. После этого недолго жила в России, потом вернулась в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова, после окончания которого работала врачом-интерном в одной из городских больниц.

Участвовала в Евромайдане, оказывала помощь пострадавшим. Впоследствии вместе с мужем воевала на Донбассе.