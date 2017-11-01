В Бахчисарайском районе аннексированного Крыма на участке строящейся трассы «Таврида» начались масштабные земляные работы. Об этом 1 ноября сообщает «Крыминформ». В данный момент строители снимают верхний слой земли.

В сообщении указано, что работы начались возле села Глубокий Яр, на поле, где традиционно отмечался крымскотатарский праздник Хыдырлез.

Ранее сообщалось, что подконтрольное Кремлю Министерство экологии Крыма не проводило экологическую экспертизу объекта «Строительство трассы «Таврида», так как «трасса не проходит по землям особо охраняемых природных территорий».

Жители Крыма жалуются на то, что вдоль строительства трассы «Таврида» уничтожают лесопосадки, ряды деревьев и кустов.

О начале строительства автомобильной дороги «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь) в Крыму сообщили 12 мая. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

В начале августа 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение по расходам бюджета на 2018 год и период 2019-2020 годов, где предусмотрено 14,36 млрд рублей на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».