Медведев обещает выделить миллиарды на строительство «Тавриды»

Правительство России обещает выделить на строительство трассы «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь) с 2018 года более 14 млрд рублей (около 5,8 млдр грн – КР). Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в аннексированном Крыму на совещании о развитии промышленности.

«Я подписал распоряжение по расходам бюджета на 2018 год и период 2019-2020 годов по Республике Крым и по городу Севастополю», – сообщил он.

По его словам, в соответствии с этим документом средства выделяются в частности на автодорогу из Керчи в Симферополь и Севастополь.

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь – 14,36 млрд рублей», – сказал он.

Кроме того, в документе речь идет о реконструкции автомобильной дороги и автомобильного подхода к городу Керчь и транспортному переходу через Керченский пролив. На эти цели будет выделено 780 млн рублей (около 325 млн грн – КР), сообщил российский премьер.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл 4 августа на крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии, где проводит совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в аннексированном Крыму.

О начале строительства автомобильной дороги «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь) в Крыму сообщили 12 мая.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

20 июля подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин признал, что работы по строительству трассы «Таврида» идут с отставанием.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».