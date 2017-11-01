На ЮБК крымчане слышали громкие хлопки перед тем, как пропал газ и свет

Жители крымского поселка Виноградное (городской округ Алушта), где был поврежден газопровод и обрушилась опора линии электропередачи, слышали несколько громких хлопков, после чего в домах пропал газ, а затем свет. Об этом сообщают «Новости Крыма».

«Вчера вечером слышал два хлопка. Хорошо так громыхнуло. Газа в доме сейчас нет», – рассказал житель Виноградного Валентин.

«Сама я ничего не слышала, но односельчане говорят, что слышали громкие хлопки, похожие на фейерверк, только громче. После этого не стало газа», – рассказала жительница Ирина.

По их словам, энергоснабжение восстановили до утра. Но газа до сих пор нет в селах Маломаякского территориального органа (села Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Виноградное, Запрудное), в поселке Партенит.

В аннексированном Крыму 1 ноября сообщили о повреждении двух газопроводов, один из них – под Алуштой, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы Крыма сообщили, что рассматривают все версии случившегося.

Министерство топлива и энергетики Крыма утверждает, что электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма, где накануне обрушилась опора линии электропередачи, не прекращалось.