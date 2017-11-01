Власти Крыма: электроснабжение на Южном берегу Крыма не прекращалось

Подконтрольное Кремлю министерство топлива и энергетики Крыма утверждает, что электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма, где накануне обрушилась опора линии электропередачи, не прекращалось. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

«Так по городу Ялта подача электроэнергии стабильна, потребители города Алушты запитаны от резервных линий электропередачи. На данный момент обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей региона подтверждено анализом диспетчерской службы», – указано в сообщении.

Российский глава Минтоплива Крыма Вадим Белик, которого цитирует ведомство, обещает восстановление линии электропередачи в течение 72 часов, а газоснабжения – в течение суток.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы аннексированного Крыма сообщили, что рассматривают все версии случившегося.