Политолог: система выборов в Крыму – «имитация демократических процедур»

Российская государственная система построена на имитации демократических процедур, которую теперь можно наблюдать и в аннексированном полуострове, считает крымский политолог Евгения Горюнова. Такое мнение она высказала в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя назначение нового российского мэра Ялты.

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«В сегодняшней России людей и близко не допускают к власти, а иллюзию демократии создают с помощью президентских и парламентских выборов. Местных же руководителей назначают сверху или после конкурсов, чтобы граждане не могли выбирать их и потом спрашивать с них. Это часть общегосударственной политики, и Крым не является исключением. В Ялте общее голосование вряд ли введут, поскольку это слишком лакомый земельный кусочек. Не думаю, что жалобы в Москву что-либо изменят: местные дрязги там никому не интересны», – отметила политолог.

31 октября российским мэром Ялты стала исполняющая обязанности главы администрации города Елена Сотникова. Депутаты подконтрольного Кремлю городского совета проголосовали за нее, но при этом проигнорировали решение местного суда, который приостановил проведение конкурса. Иск подал отстраненный от конкурса кандидат – житель Севастополя Виктор Литвинов.

Должность главы администрации Ялты освободилась с июля 2017 года, после ухода в отставку прежнего руководителя города Андрея Ростенко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».